Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Массимо Каррера пояснил причины поражения команды в матче против «Зенита». Он также отметил, что футболисты «Спартака» хорошо играли в первом тайме. Об этом пишет «Газета.ру».

«Думаю, в первом тайме мы играли хорошо. Сдерживали давление соперников. Но «Зенит» воспользовался двумя нашими индивидуальными ошибками. Это очень хорошая команда», — сказал тренер.

6 августа в Санкт-Петербурге состоялся матч «Спартак»—«Зенит», в котором московская команда проиграла с разгромным счетом 5:1.