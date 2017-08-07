Заместитель премьер-министра Белоруссии Михаил Русый заявил, что страна в текущем году намерена экспортировать продовольствия на $6 млрд. Одним из перспективных рынков сбыта является Китай, отметил белорусский чиновник.

Как Русый отметил в интервью телеканалу «Столичное телевидение», «есть интерес китайских бизнесменов к нашему агропромышленному комплексу».

На внутренний китайский рынок уже пошли первые поставки птицы, мясопродуктов и молочных продуктов. Начались пробные поставки на китайский рынок мороженого белорусского производства, добавил он.