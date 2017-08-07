«Укртрансгаз» (УТГ) может быть не готов к прокачке газа, если руководство «Нафтогаз Украины» примет решение сократить инвестиции в газотранспортную систему страны. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, пишет «Интерфакс».

Он также назвал политику «Нафтогаз Украины» в отношении транспортной системы бестолковой.

«Я поддерживаю «Укртрансгаз» в их видении, я считаю бестолковой политику НАК «Нафтогаз» относительно транспортной системы. Они ее для себя, скажем, уже зачеркнули и не рассматривают в 2019 году. С такой позицией НАК «Нафтогаз Украины» мы можем дойти до того, что «Укртрансгаз» может быть технически не готов к прокачке газа», — сказал министр в эфире телеканала «UA:Перший».