Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время совещания в Якутске в понедельник, 7 августа, заявил, что численность населения Дальнего Востока необходимо увеличить. По его мнению, рост населения ДФО можно увеличить за счет роста рождаемости, снижения уровня смертности и формирования притока населения из других регионов страны.

Патрушев отметил, что «важно также обеспечить дополнительные стимулы для «закрепления» молодежи», сообщает ТАСС.

По его словам, не менее важно минимизировать имеющиеся негативные факторы в миграционной сфере.