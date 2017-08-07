Полицейские составили два административных протокола в отношении водителя грузовика, который задел стрелой крана-манипулятора пешеходный мост на трассе М-7 под Владимиром, вызвав его обрушение. Об этом сообщили в региональном управлении МВД РФ.

«В отношении водителя грузовика составлены протоколы об административных нарушениях по статьям 12.33 КоАП «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений» и 12.24 «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или среднего вреда здоровью», — сообщает телеканал РенТВ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Инцидент произошел в районе 305-го км трассы М-7 «Волга». В результате обрушения моста были повреждены два грузовых автомобиля и мотоцикл, пострадали два человека. Их состояние оценивается как стабильное.