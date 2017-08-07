Патрушев: необходимо проверить другие шахты после ЧП на руднике «Мир»
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил о необходимости проверить другие шахты в регионе связи с ЧП на руднике «Мир». Об этом он сообщил на встрече с главной Республики Саха Егором Борисовым.
«Такие аварии не должны происходить. Нужно контролировать ситуацию, своевременно выявлять предпосылки к чрезвычайным ситуациям и не допускать их», — сказал он.
Прорыв воды в шахте «Мир» произошел, когда внутри находился 151 человек. Из них 143 удалось поднять на поверхность.