Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил о необходимости проверить другие шахты в регионе связи с ЧП на руднике «Мир». Об этом он сообщил на встрече с главной Республики Саха Егором Борисовым.

«Такие аварии не должны происходить. Нужно контролировать ситуацию, своевременно выявлять предпосылки к чрезвычайным ситуациям и не допускать их», — сказал он.

Прорыв воды в шахте «Мир» произошел, когда внутри находился 151 человек. Из них 143 удалось поднять на поверхность.