Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что рассчитывает на возможность двусторонней встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеии ООН в Нью-Йорке.

Ващиковский отметил, что встреча в сентябре может «быть шансом для возобновления диалога».

«Надеюсь, что будет также возможность лично встретиться с господином Лавровым в сентябре этого года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, чтобы продолжить обсуждение, консультации по вопросам безопасности, по вопросам СБ в Нью-Йорке», – приводит его слова «РИА Новости».

Дипломат также выразил надежду, что сначала получится возобновить «наши консультации по вопросам ООН и в будущем по вопросам двусторонних предложений». Ващиковский добавил, что ожидает обсуждения с Лавровым «первоначально вопросы ООН, а затем, возможно в будущем, двусторонние вопросы».