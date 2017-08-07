Жители России смогут увидеть частичное лунное затмение в понедельник во всех регионах страны, за исключением Чукотки и Камчатки. Об этом сообщили в Московском планетарии.

«Почти за два часа Луна пройдет через северную часть земной тени, максимально погрузившись в нее своим южным краем на четверть диска. В Москве наблюдения затмения Луны начнутся за час до максимальной фазы», — говорится в сообщении на сайте планетария.

Затмение будет проходить в период с 20:24 до 22:19 мск и достигнет максимальной фазы в 21:20 мск. По словам астрономов, наблюдающие за этим явлением смогут увидеть изменения цвета части лунного диска на бордово-красный.