Об объединении объявили три крупные политические партии Киргизии – "Ата-Журт Мекенчил" ("Отчизна"), "Бутун Кыргызстан" ("Единый Киргизстан") и "Онугуу-Прогресс". Они намерены выдвинуть на президентские выборы единого кандидата.

— Мы, руководители политических партий, чувствуя свою ответственность и принимая во внимание сложившуюся политическую ситуацию в стране, в контексте предстоящих президентских выборов считаем необходимым объединить свои усилия для сохранения единства народа, политической стабильности и проведения честных выборов, — приводит ТАСС текст соглашения, подписанного лидерами партий Бакытом Торобаевым, Ахматбеком Келдибековым, Камчыбеком Ташиевым и Адаханом Мадумаровым.

Новая объединенная партия выразила готовность сотрудничать и с другими политическими силами. Имя общего кандидата от партий пока не называется. В ближайшее время он станет известен, заверили представители «Онугуу-Прогресс».

На данный момент желание баллотироваться на пост главы государства изъявили 59 человек.