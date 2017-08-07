Глава министерства обороны Швеции Петер Хультквист уверен, что страна должна усиливать «военный потенциал на национальном уровне», а не становиться членом НАТО. Об этом министр рассказал в беседе с журналистом японского издания The Asahi Shimbun.

По мнению Хультквиста, вступление Швеции в НАТО может вызвать рост напряжения в регионе и окажет влияние на Финляндию, не являющуюся членом НАТО.

«Наилучшая стратегия сейчас — усиливать военный потенциал на национальном уровне», — приводит слова министра «Федеральное агентство новостей».