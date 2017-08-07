Пожар в частном доме в Иркутской области стал причиной смерти четырех человек. Возможной причиной возгорания стало неаккуратное обращение с огнем.

Пожар произошел в деревянном доме в городе Зима в ночь на понедельник. Соседи сообщили о возгорании примерно в 2.00 по местному времени.

К прибытию пожарных огонь полностью охватил дом и стоявший рядом автомобиль. На тушение потребовалось несколько минут, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

При разборе сгоревшего дома были найдены тела четырех человек. Это были хозяева дома – семейная пара и их совершеннолетний сын – а также гостившая у них женщина. В доме также находился муж женщины, настоящее время с ним работают следователи. Установлено, что мужчина был в сильном подпитии.