Посетителями фестиваля «Цветочный джем», проходившего в Москве с 20 июля по 6 августа, стали 7,2 млн человек, рассказала

заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина. По ее словам, для гостей мероприятия в столице работали более 40 тематических площадок.

Всем желающим предлагалось попробовать мороженое и джемы с оригинальными вкусами. Темами фестиваля стали темы цветов и десертов, уточнила она, сообщает телеканал «360».

Посетители фестиваля купили чуть более 2,1 миллиона порций мороженого и 215 тысяч банок варенья, уточнила Сергунина.