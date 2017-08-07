Следователи предварительно называют причиной пожара в деревне Угузево Бирского района Башкирии, унесшего жизни девяти человек, неисправность электропроводки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на старшего помощника руководителя республиканского СУ СКР Светлану Абрамову.

«Предварительной причиной пожара названа неисправной электропроводки… Для более тщательной проверки всех обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело по ч 3.ст 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — пояснила представитель Следственного комитета.

Инцидент произошел в 00:24 мск 7 августа в одном из жилых домов в деревне Угузево. Пожарным удалось спасти трех человек, на месте ЧП также были обнаружены тела девяти человек, в том числе, пятерых детей.