В Баргузинском районе Бурятии девочка 10 лет была убита разрядом электрического тока из-за неисправной проводки. Действие тока продолжалось в течение полуминуты.

Инцидент произошел на байкальской турбазе близ села Максимиха, куда по путевке прибыла семья из Москвы. Вечером 6 августа туристы отправились в баню на берегу Байкала. Отдыхающие купались с пирса, где были установлены фонари с дефектом проводки.

Девочка взялась за металлический поручень пирса, когда было включено освещение. В результате удар током получила она сама, несколько детей и мужчина в воде. До выключения рубильника прошло около 30 секунд. По пути в больницу пострадавшая скончалась.

Баргузинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Бурятии возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следствие установило, что руководство турбазы знало о неисправности проводки и поручало электрику провести ремонт. Однако дефект так и не был исправлен.