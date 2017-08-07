Три человека погибли и четверо получили травмы в результате аварии у села Дружба в Хабаровском крае.

Столкнулись Toyota Carina и Isuzu Bighorn, сообщил «РИА Новости» старший госинспектор безопасности дорожного движения УГИБДД России по региону Вячеслав Бондарев.

Водитель Toyota Carina выехал на встречную полосу и столкнулся с Isuzu Bighorn. В результате три человека погибли, четверо, в том числе оба водителя, получили травмы.

Возбуждено уголовное дело.