Полиция и армия Таиланда приведены в состояние повышенной готовности в связи со скорой годовщиной теракта, унесшего жизни 20 человек. Военнослужащие и полицейские получили распоряжение усилить меры безопасности в местах массового скопления людей.

«Мы не должны терять бдительность, необходимо принимать превентивные меры. Люди, занимавшиеся перевозкой уйгуров через Таиланд, могут создать нам новые проблемы», — цитирует ТАСС сообщение источника в спецслужбе Таиланда.

Масштабный теракт произошел 17 августа 2015 года в Бангкоке. Прогремевший на территории святилища взрыв унес 20 жизней. Еще 125 человек были ранены.

Следствие установило, что организатором теракта стала группировка, незаконно перевозившая уйгуров из Китая в Турцию через территорию Таиланда. Это могло стать местью за закрытый канал транспортировки, когда власти Таиланда выслали обратно в Китай свыше 100 уйгуров.