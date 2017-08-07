Желтый уровень опасности объявлен в Москве в понедельник, 7 августа, из-за ожидающейся грозы с сильным ветром, говорится на сайте Гидрометцентра РФ.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — отмечается в сообщении.

Это третий из пяти уровней опасности.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в понедельник воздух в Москве прогреется до 24 градусов. Ожидается, что днем пройдет небольшой дождь, местами гроза. При грозе порывы ветра усилятся до 15 м/с.