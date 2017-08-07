Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в понедельник переговоры с главой МИД КНДР Ли Ён Хо на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле. Открывая встречу, Лавров заявил, что рассчитывает обсудить с главой МИД КНДР все аспекты двусторонних отношений.

Глава российской дипмиссии уже провел несколько двусторонних встреч, в том числе с главами внешнеполитических ведомств Турции, Китая и США.

Одной из наиболее обсуждаемых стала тема ядерной проблемы Корейского полуострова.

Глава МИД КНДР провел переговоры со своими коллегами из Китая и Южной Кореи. На встрече Ли Ён Хо заявил, что предложениям Сеула по налаживанию диалога «не хватает искренности» в условиях санкций, наложенных на северокорейское государство.

Ранее лидер Южной Кореи выступил с инициативой возобновить переговоры между военными представителями Южной Кореи и КНДР, а также обмены по линии обществ Красного Креста.

После этого Сеул направил Пхеньяну конкретные предложения с датами переговоров, которые уже истекли, между тем положительного ответа от Северной Кореи так и не поступило. В минувшую субботу Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Документ предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств.