Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон ответит на требование Москвы о сокращении американской дипмиссии в России к 1 сентября, передает AP.

Об этом Тиллерсон уведомил своего российского коллегу Сергея Лаврова во время их встречи в Маниле в воскресенье.

При этом госсекретарь подчеркнул, что США хотят сотрудничать с Россией, а обрывать все связи из-за разногласий бессмысленно, сообщает Reuters. Тиллерсон отметил, что США смотрят на отношения с Россией с прагматизмом.