Размыв грунта под железнодорожным полотном привел к заваливанию трех вагонов грузового поезда в Приморье. Инцидент произошел близ села Раздольное в Надеждинском районе.

Произошел перелив воды через временную переправу по дороге на село Кроуновка (дорога от поселка Борисовка-Корсаковка). В районе станции Баневурово из-за подмыва железнодорожного полотна завалились на рельсы три вагона, приводит сообщение администрации Надеждинского района «РИА Новости».

Происшествие привело к задержке пассажирского поезда во Владивосток с 589 пассажирами.