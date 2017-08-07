Названы самые бюджетные модели иномарок, продающиеся в России. В топ-5 вошли три автомобиля китайского производства и два «корейца».

Первое место в рейтинге занял седан Datsun on-DO, сообщает телеканал «Звезда». Стоимость базовой модели с 1,6-литровым двигателем в 82 лошадиные силы составляет 436 тыс. рублей. Чуть дороже — в 439 тыс. рублей — обойдется Ravon R2 с 1,2-литровым двигателем, дающим 85 лошадиных сил. На третьем месте — Ravon Nexia, цена которой начинается с 449 тыс. рублей.

Четвертую строчку занял китайский седан Brilliance H230, за который просят 459,9 тыс. рублей в комплектации Comfort. Замыкает пятерку Faw Oley по цене 470 тыс. рублей.