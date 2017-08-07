Фанаты петербургского «Зенита» напали на бывшего нападающего команды Александра Панова, который пришел на матч четвертого тура чемпионата России в шарфе «Спартака».

41-летний футболист получил пинок и множество оскорблений в свой адрес, после чего покинул территорию стадиона в сопровождении сотрудников полиции, сообщает «Звезда».

Панов сыграл за «Зенит» 125 матчей и забил 35 голов. При этом он является болельщиком «Спартака» и обладателем абонемента на его домашние игры.