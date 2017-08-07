По данным Генеральной прокуратуры России самым низким уровнем преступности в 2017 году могут похвастаться кавказские регионы — Чечня и Дагестан. В Чечне этот показатель зарегистрирован на отметке 8,9% от общего числа правонарушений в стране, в Дагестане — 10,2%.

Самый высокий уровень преступности оказался в Москве — 51,7%, сообщает «Федеральное агентство новостей». Второе место занял Санкт-Петербург, где происходят 41,7% всех преступлений. Большие проблемы с криминалом испытывают также Воронежская и Челябинская области.

Из общего числа преступлений в России 68% являются хулиганскими, 43% связаны с грабежами.