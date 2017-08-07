В Министерстве финансов разработаны поправки к закону об ОСАГО, которые сделают доступными для водителей три варианта страхового полиса с выплатами до 2 млн рублей. Договоры автовладельцы смогут заключать более чем на годичный срок.

Предлагаемый Минфином пакет поправок предполагает, что страховщики в период перехода к свободным тарифам смогут сами устанавливать лишь понижающие стоимость полиса коэффициенты, сообщает «Коммерсант».

Центробанк будет определять общие границы базового тарифа, в рамках которого стоимость будет устанавливать страхующая компания исходя из характеристик автомобиля и целей его использования.

Страховщики смогут вводить понижающие коэффициенты исходя из стиля езды водителя. Для этого предполагается установка на автомобиль специального устройства. Таким образом, для размеров коэффициента будут иметь значение превышение скорости, езда на красный свет и другие нарушения.