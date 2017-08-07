Австралийская бегунья Бетти Катберт ушла из жизни в возрасте 79 лет, сообщает ТАСС. Спортсменка четырежды становилась победительницей Олимпиады в спринтерском беге.

Катберт была единственной, кому удалось завоевать золото в беге на 100 м, 200 м, 400 м, а также в эстафете 4х100 м.

В 1974 году выяснилось, что спортсменка больна рассеянным склерозом. Тем не менее Катберт дожила до преклонных лет, а в 2000-м даже была одним из факелоносцев на Олимпийских играх в Сиднее.