Военные США в ходе учений НАТО отрабатывали забытые навыки отражения потенциальной угрозы времен холодной войны, сообщает The New York Times.

Как пишет издание, «США торопятся заново приобрести навыки холодной войны, чтобы сейчас отражать потенциальную угрозу со стороны России в Восточной Европе».

В частности, солдаты учатся использовать камуфляж, чтобы скрывать свои позиции, а также действовать в составе небольших отрядов, чтобы избегать современных беспилотных летательных аппаратов, поясняет издание.

В маневрах приняло участие около 25 тыс. военных из 23 стран, союзников и партнеров НАТО. Они начались 11 июля и проводились одновременно на территории Румынии, Болгарии и Венгрии.