Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский сообщил, что памятники советской эпохи не защищены никакими международными законами. Исключение составляют монументы на кладбище, отметил глава МИД.

«Еще раз: никакие международные законы или двусторонние соглашения не защищают подобные памятники», — сказал Ващиковский в интервью газете «Коммерсантъ».

Он заявил, что польские власти не собираются рассматривать советские памятники как нечто ценное, если они не установлены на кладбище.

В июне 2017 года польский сейм принял поправки, позволяющие демонтировать памятники советским солдатам в рамках декоммунизации. Президент Польши Анджей Дуда в июле утвердил этот законопроект. МИД России расценивает решение польских властей как сознательную провокацию.