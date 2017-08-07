Польша заявила об отсутствии защиты для советских памятников
Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский сообщил, что памятники советской эпохи не защищены никакими международными законами. Исключение составляют монументы на кладбище, отметил глава МИД.
«Еще раз: никакие международные законы или двусторонние соглашения не защищают подобные памятники», — сказал Ващиковский в интервью газете «Коммерсантъ».
Он заявил, что польские власти не собираются рассматривать советские памятники как нечто ценное, если они не установлены на кладбище.
В июне 2017 года польский сейм принял поправки, позволяющие демонтировать памятники советским солдатам в рамках декоммунизации. Президент Польши Анджей Дуда в июле утвердил этот законопроект. МИД России расценивает решение польских властей как сознательную провокацию.