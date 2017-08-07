Российская теннисистка Екатерина Макарова одержала победу в турнире Женской теннисной ассоциации (WТА) в Вашингтоне с призовым фондом в размере $227 тыс. Ей достанется $43 тыс. и 280 рейтинговых очков.

В финальном поединке Макарова победила спортсменку из Германии Юлию Гёргес со счетом 3:6, 7:6 (7:2), 6:0, сообщает ТАСС. Ранее 29-летняя теннисистка уже побеждала на турнире WТА в 2010 и 2014 годах.

Накануне в полуфинальном матче Екатерина Макарова обыграла француженку Осеан Доден.