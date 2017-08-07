Стал известен список участников выставки проекта «Заоблачные леса» на 7-й Московской международной биеннале современного искусства. Среди участников будут такие знаменитости, как певица Бьорк и ее экс-супруг Мэтью Барни. Всего на выставке будут представлены произведения 52 художников из 25 стран.

Общей концепцией выставки является представление о том, что новое поколение художников покидает «леса», перемещаясь к «облакам» вслед за развитием технологий. Таким образом, для участия отбирались те произведения, в которых мастер оригинально интерпретировал современные технологии, вдохнув новую жизнь в традиционный художественный язык.

— Художники не должны были забывать о своих культурных корнях, должны рассматривать мир как единую экосистему. Это нужно, чтобы осмыслить историю и жанры искусства, — заявила куратор проекта, арт-директор Музея современного искусства Токио Юко Хасегава.

Среди интересных интригующих проектов стоит отметить экспозицию французской художницы Мари-Люс Надаль, которая обещала привезти на выставку настоящие грозу и облака.

Российская часть выставки будет представлена такими художниками, как Александр Виноградов и Владимир Дубосарский, Алина Гуткина и Михаил Толмачев, Алексей Мартинс, Даши Намдаков, Анастасия Потемкина, Илья Федотов-Федоров, Валя Фетисов, а также творческим объединением «Куда бегут собаки».

7-я Московская биеннале начнет работу 19 сентября в Новой Третьяковке и закроется 18 января 2018 года.

Подробнее — в материале «Известий»: Бьорк прилетит в «Заоблачные леса»