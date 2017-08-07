От смерча в американском штате Оклахома пострадали 30 человек. Из-за торнадо примерно 11 тыс. человек остались без электричества.

Смерч бушевал в окрестностях города Талса, сообщает «Газета.ру». Скорость вихревых потоков в центре торнадо достигала 60,4 м/с.

— Команды городских служб заняты уборкой улиц. Жителям рекомендуется держаться подальше от завалов и особенно от накренившихся или поваленных столбов электропередач, — сообщил городской совет Талсы в Twitter.

Помощь врачей в итоге потребовалась 30 пострадавшим от последствий торнадо. По предварительным данным, обошлось без жертв.