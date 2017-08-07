С начала года цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) упали на 3,2%, свидетельствуют данные агентства DSM Group, с которыми ознакомились «Известия».

В 2016 году в среднем одна пачка отечественного жизненно важного препарата стоила 71,6 руб., а в нынешнем — 68,2 руб.. Средняя цена импортных препаратов на эту категорию с начала 2017 года составила 189,4 руб., а годом ранее — 186,8 руб.

В Минздраве заявили, что цены на лекарства из перечня ЖНВЛП снижаются благодаря государственному регулированию и мониторингу цен на эту категорию. Механизм регулирования цен на лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП используется c 2009 года.

Подробнее — в материале «Известий»: Цены на жизненно важные лекарства снизились на 3,2%