Лишенный украинского гражданства Михаил Саакашвили намерен добиваться возвращения на Украину. Экс-президент Грузии изучает законы, чтобы найти в них возможность сделать это легально.

— Я изучаю законодательную базу и отправлюсь туда, когда буду готов. Власть не сможет игнорировать мнение миллионов украинцев, — заявил он.

Саакашвили убежден, что в конфликте с президентом Украины Петром Порошенко граждане страны займут его сторону, передает «Федеральное агентство новостей».

В настоящее время бывший губернатор Одесской области находится в Польше. В понедельник он намерен отправиться в поездку по Европе. Теоретически Саакашвили не может пересекать государственные границы, так как украинские власти аннулировали все его паспорта. Тем не менее, он сумел добраться до Польши.