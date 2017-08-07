Новозеландец Томас Уолш стал чемпионом мира по легкой атлетике в толкании ядра.

Уолш толкнул ядро на 22,03 м. Второе место занял американец Джо Ковач. Бронза у хорвата Стипе Зунича.

Россиянин Александр Лесной не вышел в финал, заняв в квалификации 26-е место. В чемпионате мира в Лондоне принимают участие 19 российских спортсменов. Они выступают под нейтральным флагом, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации. Чемпионат мира завершится 13 августа.