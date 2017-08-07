Министерства планируют привлекать на государственную службу специалистов из коммерческих структур.

Соответствующие поправки в закон «О государственной гражданской службе РФ» разрабатывает Минэкономразвития РФ.

В правительстве РФ рассчитывают, что это поможет внедрить в госуправление систему премирования, основанную на ключевых показателях эффективности (KPI).

Подробнее — в материале «Известий»: Коммерческий сектор зайдет на госслужбу по контракту