Грозы и ветер на севере Италии стали причиной гибели по меньшей мере четырех человек, двое числятся пропавшими без вести, сообщает в воскресенье газета Corriere della Sera.

41-летний гражданин Бельгии погиб во время фестиваля в области Фриули-Венеция-Джулия. На палатку, в которой находились мужчина и его спутники, упало дерево.

Еще одно дерево, упавшее в соседней области Венето, стало причиной гибели участника сельского праздника. Пострадавшего госпитализировали, но врачам не удалось его спасти.

В приальпийской области Трентино-Альто-Адидже 47-летнего мужчину насмерть ударило молнией. Четвертой жертвой стихии стала 24-летняя туристка из Рима. В провинции Брешиа в северной области Ломбардия девушку смыло потоком воды с дорожки, и она упала с высоты нескольких метров.