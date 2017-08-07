Россия готова к тому готова дать «асимметричный оборонительный ответ» США в случае выхода из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщили «Известиям» дипломатические источники.

Собеседник издания отметил, паниковать из-за этого не стоит, потому что «план втянуть Россию в гонку вооружений не пройдет, обороноспособность страны находится и так на очень высоком уровне».

При этом другой дипломатический источник добавил, что при негативном сценарии Москва даст Вашингтону «асимметричный ответ», тем самым подтвердив, что РФ обладает достаточным оборонным потенциалом, чтобы не поддаваться на провокации и демарши из-за океана.

Подробнее — в материале «Известий»: Россия ответит на выход США из ДРСМД асимметрично