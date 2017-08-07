ЦСКА уступил казанскому «Рубину» со счетом 1:2
Команда потерпела поражение в матче 4-го тура российской Премьер-лиги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Вратарь Илья Помазун (ЦСКА)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Игрок Понтус Вернблум (ЦСКА) получает предупреждение во время матча
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Жонатас («Рубин») в матче 4-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Жонатас («Рубин») и Алексей Березуцкий (ЦСКА)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Вратарь Сергей Рыжиков («Рубин»)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Эльмир Набиуллин («Рубин»), Федор Кудряшов («Рубин»), Аарон Оланаре (ЦСКА) и Марио Фернандес (ЦСКА)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Владимир Гранат («Рубин») и Витиньо (ЦСКА)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Руслан Камболов («Рубин»), Аарон Оланаре (ЦСКА) и Владимир Гранат («Рубин»)
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