Глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Варшава не имеет возможности сотрудничать с российскими органами по делу о крушении самолета президента Польши в Смоленске в 2010 году, передает «РИА Новости».

«В течение семи лет мы не можем получить информацию от России, не можем получить документы, обломки самолета, у нас нет возможности сотрудничать с российскими органами правосудия, чтобы получить информацию о том, почему произошло крушение», — Ващиковский.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный», погибли 96 человек.