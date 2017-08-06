Польские власти намерены продолжать препятствовать расширенному доступу российской компании «Газпром» к газопроводу Opal. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

Мы уже инициировали определенные действия. Это дела в европейских судах. Мы продолжим нашу политику, продолжим проводить ее в международных судах, в европейских судах, в судах Германии, — приводит его слова «РИА Новости».

Газпровод Opal, в который поступал газ «Северного потока», в течение долгого времени был недогружен из-за наложенных ограничений. В результате в октябре 2016 года Еврокомиссия приняла решение о расширении доступа «Газпрома». Российская компания имеет право на 50% транзитной мощности, а также может участвовать в аукционе еще на 40%.

Против такого решение Еврокомиссии выступили президенты Польши и Украины. По заявлению глав двух стран, такое положение дел ставит в рискованное положение польско-украинский транзит газа.