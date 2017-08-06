Американский уголь устраивает Украину и по цене, и по качеству, заявил министр энергетики и угольной промышленности страны Игорь Насалик. Его закупка стала оправданным шагом.

Насалик отметил, что по теплоотдаче американский уголь можно сравнить с южноафриканским, а его логистика дешевле на 30–35%, чем из ЮАР.

При этом министр отметил, что в случае заключения долгосрочных контрактов цена на уголь будет снижена, передает ТАСС.

Ранее стало известно о подписании контракта между украинским «Центрэнерго» и американской компанией Xcoal Energy & Resources на поставку 700 тыс. т угля.

Отмечалось, что американский уголь обойдется Украине дороже, чем российский или донбасский антрацит, что может привести к росту тарифов электроэнергии.