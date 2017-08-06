Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Польша рассматривает возможность закупать газ из Соединенных Штатов, в случае если американские цены будут конкурентоспособными.

По словам главы польской дипмиссии, Польша уже реализовала пилотный импорт СПГ из США, и он оказался вполне успешным. Однако стоимость американского газа пока значительно дороже, чем у других поставщиков, России и Катара.

«Мы будем, мы хотим, мы намерены импортировать газ из Соединенных Штатов с тем условием, что цена будет конкурентоспособной», –– сообщил Ващиковский.