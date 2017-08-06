В Челябинске локализовано возгорание площадью около 800 кв. м на территории предприятия по производству мебели. Пожару присвоен повышенный уровень сложности, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление МЧС по области.

«На тушение пожара задействованы 74 человека, 27 единиц техники, в том числе от МЧС 57 человек, 18 единиц техники», — сказали агентству в ведомстве.

Ранее сообщалось, что огнем охвачены 700 кв. м площади предприятия на производственной площадке у Свердловского тракта.

Сложность тушения связана с большим количеством горючих материалов, хранившихся в мебельном цехе, и безводностью этого района.

Спасатели утверждают, что ситуация находится под контролем, угрозы для распространения огня на другие здания нет.