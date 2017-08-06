В Колумбии совершено вооруженное нападение на миссию ООН. В результате был ранен офицер полиции.

Инцидент произошел в департаменте Каука на западе Колумбии, сообщает «РИА Новости». По мнению властей, за нападением стоят Революционные вооруженные силы Колумбии (РВСК) или Армия национального освобождения (АНО).

С РВСК президент Хуан Мануэль Сантос в ноябре 2016 года заключил соглашение о мире. Войны между правительством и повстанцами стоили жизни 220 тыс. граждан страны. С февраля по июнь 2017 года продолжалось разоружение войск РВСК.

АНО является второй по количеству членов вооруженной повстанческой группировкой в Колумбии. В феврале 2017 года организация также начала переговоры о мире с колумбийским правительством.