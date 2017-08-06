В канадском метро женщина напала на свою собаку прямо в метро. Инцидент произошел в Торонто, сообщает Daily Mail.

Жестокая хозяйка неоднократно била и кусала своего пса на глазах у других пассажиров. Собака пыталась убежать от живодерки, но та силой тянула питомца обратно и продолжала издеваться. Один из пассажиров не смог сдержать возмущения и обратился к охранникам метрополитена.

Сотрудники подземки вывели женщину из вагона, несмотря на ее сопротивление.