Около границы Украины и Молдавии были задержаны грузовики, перевозившие тару для перевозки спирта. Также пограничники обнаружили 300-метровый спиртопровод, через который преступники собирались незаконно перегонять спирт с территории Украины в Молдавию.

Грузовики с резервуарами на 16 тыс. л были остановлены около города Новоднестровска в Черновицкой области.

Емкости предназначались для транспортировки спирта, который дельцы планировали незаконно перекачать через украино-молдавскую границу. Свидетельством этому стало обнаружение 300 м пластикового трубопровода, говорится в сообщении на сайте госпогранслужбы Украины.

Задержанные грузовики были отправлены в региональный отдел полиции. Одного водителя удалось задержать, его сообщников ищут.