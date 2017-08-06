В матче четвертого тура РФПЛ «Краснодар» и «Урал» не сумели выявить победителя. Встреча завершилась со счетом 1:1.

На 15-й минуте гости вышли вперед — навесную передачу замкнул защитник Вараздат Ароян.

«Быки» сумели отыграться лишь в добавленное время. Грегор Балажиц в штрафной площади нарушил правила, и судья встречи «указал на точку». Пенальти реализовал Андреас Гранквист.

После четырех туров в активе «Краснодара» семь очков, клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице. «Урал» с шестью очками расположился на восьмом месте.