Более 150 человек вышли на митинг, посвященный памяти российского фотокорреспондента Андрея Стенина, сотрудника МИА «Россия сегодня».

Среди тех, кто пришел на митинг-реквием, были и ополченцы, и руководители города, и представители общественного движения «Донецкая республика», передает «РИА Новости».

В июне 2014 года 33-летний Андрей Стенин погиб под обстрелом украинских силовиков. Он был похоронен на Троекуровском кладбище и посмертно награжден орденом Мужества.