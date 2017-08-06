В Челябинске на предприятии по производству мебели произошел пожар, он распространился на площади в 700 кв. м. У здания на территории промзоны загорелась кровля, кроме того, огонь охватил хранящиеся в нем материалы, сообщается на сайте управления МЧС по области.

Пожар начался вечером в воскресенье, на место происшествия были направлены более 60 спасателей и 20 единиц техники, которые прибыли через девять минут.

«В связи с безводностью данного района был объявлен повышенный ранг сложности тушения пожара», — говорится в сообщении управления МЧС.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Угрозы распространения огня на соседние строения нет.