Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не оправдывает ожидания сотрудников американских внешнеполитических ведомств, которые надеялись на его обширные связи и оперативное решение ключевых проблем.

Издание New York Times изложило мнение источников из Госдепартамента. Они надеялись, что новый госсекреатрь наберет продуктивную команду, используя свои наработанные контакты в компании ExxonMobil, быстро разберется в делах и возьмет курс на формирование цельного и последовательного внешнеполитического курса.

Вместо этого, по данным газеты, Тиллерсон вязнет в борьбе с бюрократией и ничего из вышеперечисленного не делает.

Напомним, по приглашению президента США Дональда Трампа бывший глава нефтяной корпорации ExxonMobil Рекс Тиллерсон стал 69-м госсекреатрем США, сменив Джона Керри.