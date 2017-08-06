В Нидерландах началось уничтожение кур из-за заражения яиц инсектидом фипронилом. Ожидается, что всего будут забиты до миллиона птиц из 46 млн несушек в стране, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на бельгийское телевидение.

В настоящее время уничтожены 300–350 тыс. кур на 10 фермах. Еще одно предприятие по производству яиц было ликвидировано в соседней Бельгии.

Ранее Еврокомиссия обвинила Бельгию в том, что власти королевства, еще в июне зная о проблемах зараженных яиц, уведомили об этом ЕК только 20 июля. При этом Нидерланды и Германия сообщили об аналогичных проблемах 26-го и 31 июля соответственно.

В минувшую пятницу Роспотребнадзор предупредил россиян о рисках при употреблении куриных яиц из Германии, Нидерландов и Бельгии. Ведомство взяло на контроль ситуацию с заражением яиц из Европы фипронилом.

Вещество фипронил европейские фермеры используют для уничтожения насекомых-вредителей.